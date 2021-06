Coronavírus em SC: Matriz de Risco aponta 15 regiões do Estado em nível gravíssimo para Covid-19

A Matriz de Risco Potencial para a Covid-19 divulgada neste sábado, 19, pelo Governo de Santa Catarina e Secretaria de Estado da Saúde (SES) classifica 15 das 16 regiões de saúde em alerta gravíssimo. Somente a região Nordeste se encontra em nível grave. No boletim divulgado na semana passada, todas as 16 regiões foram classificadas no nível gravíssimo.

Ainda de acordo com a Matriz, todas as regiões se encontram em nível gravíssimo para o quesito capacidade de atenção, que analisa o média de ocupação dos leitos de UTI.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES