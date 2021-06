Drive thru organizado pela SEA arrecada 168 cobertores para famílias carentes

Nem mesmo o mau tempo deste sabado, 19, esfriou o calor da solidadriedade dos servidores e seus familiares que compareceram ao drive thru organizado pela Secretaria de Estado da Administração para arrecadar cobertores para a campanha Cobertor Solidário da Rede Laço. A contabilização dos cobertores foi feita pelos servidores logo ao final do evento, totalizando 168 arrecadações, entre cobertores, mantas e edredons.

Passava das 9 horas quando as primeiras doações começaram a ser recebidas na frente do bloco 1 do Centro Administrativo, no bairro Saco Grande, em Florianópolis, pela equipe da diretoria do Centro de Serviços Compartilhados, responsável pelo gerenciamento de parte da estrutura administrativa do Governo do Estado. Paulo Jönck, diretor da Pasta, enfatizou que apesar do sucesso na arrecadação, a campanha ainda continua. “Temos vários locais de coleta de cobertores, nos prinicipais pontos de tráfego de pessoas no Centro Administrativo. A campanha segue até o dia 30 deste mês, quando todos os cobertores serão entregues às mãos da primeira-dama catarinense, em evento promovido na Beira-mar Norte, que encerrará a campanha”, disse.



A Rede Laço de voluntariado catarinense foi representada por Tatiana Custódio, servidora do Tribunal de Contas do Estado. A primeira-dama, Késia Martins da Silva, participou a distância, compartilhando imagens nas redes sociais. A primeira-dama nacional, Michelle Bolsonaro, também compartilhou fotos da campanha promovida no Centro Administrativo do Governo do Estado em seu perfil pessoal no Instagram.



O secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, esteve acompanhado da família para deixar sua contribuição e gostou do que viu. “Quando os servidores se unem em prol do bem comum, nem a chuva atrapalha”, brincou, elogiando a participação de todos no evento. O secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, também levou a família para contribuir e prestigiar as arrecadações.



O evento também teve a participação direta da Associação dos Servidores da SEA (Assea) e do Sindicato (Sindsea). Uma equipe de enfermagem, a convite da gerência de Saúde do Servidor, também esteve no local, aferindo os sinais vitais dos participantes e promovendo ações de conscientização e prevenção à Covid-19.

Fotos: Ricardo Wolff/Secom

Por Krislei Oechsler

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Administração – SEA