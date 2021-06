Governador recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

O governador Carlos Moisés recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 24. O chefe do Executivo estadual foi imunizado na Unidade Básica de Saúde da Passagem da Barra, em Laguna, no Sul do Estado, onde mantém residência. Ao deixar o posto de saúde, o governador ressaltou a importância de que toda a população tome as duas doses da vacina para completar o ciclo de imunização.

“Não escolhi a vacina, escolhi ser vacinado. Daqui a 12 semanas estarei de volta ao posto de saúde para tomar a segunda dose. É muito importante que todos façam o mesmo, quando chegar a sua vez. Saio daqui ainda mais motivado para que este momento chegue o quanto antes para todos os catarinenses”, afirmou o governador.



Também nesta quinta-feira, Santa Catarina recebeu mais 265 mil doses de vacina contra a Covid-19.

Segundo dados do vacinômetro do Governo do Estado, foram aplicadas 3,2 milhões de doses em Santa Catarina. No caso da primeira dose, 33,6% da população já recebeu o imunizante, quinto melhor resultado do país até o momento.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom