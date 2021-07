Drive thru da Rede Laço de Voluntariado arrecada mais de mil cobertores e 240 itens para pets

Em meio à maior onda de frio do ano, até agora no Estado, a campanha Cobertor Solidário arrecadou mais de mil cobertores numa ação especial, nesta quarta-feira, 30, em Florianópolis. Além da ajuda que será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade, o drive thru que teve o ponto de coleta no Teatro do CIC também arrecadou itens para os pets. Para os animais, em parceria com a ONG Faça o Bem que Você Pode, a campanha vai destinar mais de 240 itens como casinhas, roupas, comida e travesseiros.



Para a primeira-dama do Estado e presidente da Rede Laço de Voluntariado, Késia Martins da Silva, a ação que marcou o encerramento da campanha em Florianópolis, nesta quarta-feira, 30, tem um significado especial. “O frio intenso que chegou ao estado só reforçou o quanto é importante nos unirmos para cuidar de quem mais precisa. Foi mais de um mês de arrecadações em todos os municípios, com a ajuda de muitos parceiros. Hoje foi um momento muito especial, de concretizar o trabalho pelo bem das pessoas e estende-lo aos animais que também ficam expostos às baixas temperaturas. Só agradecer a todos que apoiaram a campanha”, enaltece Késia Martins da Silva.

O drive thru durou quatro horas. A iniciativa contou com a participação especial de órgãos do Governo do Estado que arrecadaram as doações internamente e aproveitaram para fazer as entregas à Rede Laço na ação desta quarta-feira. As forças de segurança de Santa Catarina também levaram cobertores até o ponto de coleta, em Florianópolis. A comunidade ainda contribuiu com agasalhos e outros itens.

Os cobertores arrecadados foram entregues à prefeitura de Florianópolis e os itens para pets à ONG parceira da campanha. Em todo o estado, as prefeituras vão encaminhar as doações a pessoas e instituições que farão a distribuição às famílias que mais precisam. “A sensação do dever cumprido nos motiva a continuar trabalhando para ser essa ponte que une as pessoas em favor do bem”, conclui a primeira-dama, Késia Martins da Silva.

