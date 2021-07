Vacina contra Covid: Beto Carrero vai liberar retorno grátis ao parque para quem tomar 2ª dose

Parceria com Secretaria de Saúde estadual visita incentivar vacinação completa em Santa Catarina. Quem tomou 1ª dose do imunizante e visitar parque em julho poderá voltar de maneira gratuita até dezembro, se comprovar 2ª aplicação.

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina confirmou nesta sexta-feira (9) que fechou uma parceria com o parque temático Beto Carrero de Word, em Penha, no Litoral Norte do estado, para estimular a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19.

A campanha prevê que quem já tomou a primeira dose da vacina e visite o parque entre os dias 8 e 31 de julho poderá retirar um segundo ingresso na bilheteria para retornar ao parque até o dia 31 de dezembro, de maneira gratuita.

O retorno grátis só será efetuado se no dia da volta o visitante comprovar a aplicação da segunda dose da vacina.

A campanha é valida para moradores de qualquer estado. As pessoas que tomaram a vacina da Janssen, que é de dose única, também estão incluídas na promoção, conforme a administração do parque.

Segundo a Secretaria de Saúde, essa é a primeira iniciativa feita em parceria com uma entidade privada com este fim.

O Beto Carrero World reforçou no regulamento da campanha que, mesmo após a segunda dose da vacina contra a Covid, o uso de máscara continuará obrigatório para todos os frequentadores.

Dados do Painel de Vacinação, atualizados nesta sexta, mostram que 2.964.609 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número de pessoas que foi imunizado também com a segunda chegou a 928.030.

Com informaçõe G1