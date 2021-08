Estado firma convênio com Rio do Sul para a contenção da margem no Rio Itajaí Açu

Depois de dois anos trafegando em meia pista pela rodovia Conselheiro Willy Hering, (Estrada Blumenau), moradores de Rio do Sul e Lontras têm previsão de um trajeto mais seguro entre um município e outro. O prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Thomé, e o secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, celebraram na tarde desta terça-feira, 24, um convênio para a construção de um muro para a contenção da encosta e posterior reconstrução da pista. O prazo para a conclusão dos trabalhos é junho de 2022.

Desde 2019, o trecho, que fica no Bairro Bela Aliança, está em meia pista. Em novembro daquele ano, uma cheia do Rio Itajaí Açu provocou erosão do barranco na região e parte da rua desabou. A situação se agravou com fortes chuvas no final de 2020, provocando ainda mais insegurança para quem precisa passar pelo trecho – inclusive estudantes da rede estadual de ensino.



O Governo do Estado repassará mais de R$ 4 milhões para a execução da obra, que tem como objetivo, além de controlar o risco de novos deslizamentos, melhorar as condições de tráfego na rodovia. “A obra vai trazer melhorias na infraestrutura existente e na mobilidade do trecho, como transporte (de pessoas e de mercadoria) além de trazer mais qualidade de vida aos moradores das localidades próximas”, destacou o secretário da SIE, Thiago Vieira.

Para o prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Thomé, a recuperação do trecho é de extrema urgência, pois em caso de nova elevação do rio, o processo de movimentação de massa pode comprometer totalmente a via, acarretando ainda mais prejuízos sociais e econômicos para o município.

A obra

De acordo com estudos realizados em 2019 pela Defesa Civil, há risco geológico alto com a exposição de pessoas e veículos diariamente, principalmente após as últimas enxurradas. O trecho que estava comprometido teve nova movimentação de massa, ocasionando o total fechamento da vida por um período e que atualmente encontra-se parcialmente aberto, mas apenas para veículos de pequeno porte.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade