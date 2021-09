Santa Catarina terá 24 pedágios em rodovias estaduais

Acordo entre governo do Estado e federal prevê abertura do edital de concessão em 2023. BR-280 está na lista, veja outras:

O acordo entre o governo do Estado e federal prevê que o modelo de concessão desenvolvido pelo Ministério dos Transportes será híbrido, em conjunto com rodovias federais. Ao todo, serão mais de três mil quilômetros pedagiados que irão contemplar sete rodovias federais e 24 estradas estaduais. A BR-280, a SC-108 e a SC-110 estão no pacote.

Os estudos serão conduzidos pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL), do Governo Federal.

O modelo catarinense será semelhante ao já adotado em 4,5 mil km no Estado vizinho do Paraná. A expectativa do Ministério dos Transportes é lançar o edital no segundo semestre de 2023.

A proposta de concessão de rodovias federais e estaduais em SC engloba:

BRs-153, 158, 163, 280, 282, 470 e 480 (1.647,3 km),

SCs-108, 110, 114, 120, 135, 155, 157, 163, 280, 283, 350, 355, 370, 386, 410, 412, 417, 418, 421, 445, 452, 453, 480 e 486 (1.506,1 km).