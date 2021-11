Parceria entre Celesc e Procon possibilita parcelamento de dívidas em até 24 vezes

Uma parceria entre a Celesc e o Procon de Santa Catarina passa a oferecer a clientes da distribuidora a oportunidade de parcelar dívidas referentes à conta de energia elétrica em até 24 vezes. Um termo de cooperação entre as instituições foi firmado nesta quarta-feira (17), dando início ao programa ‘Limpa Nome’. A intenção é que o consumidor seja beneficiado com a possibilidade de renegociar as dívidas com a oferta de condições facilitadas, nos moldes do que é feito durante a Semana Nacional de Conciliação, que neste ano ocorreu entre os dias 8 e 12 de novembro, com a participação da Celesc.

O diretor Comercial da Celesc, Vitor Guimarães, explicou que, com o ‘Limpa Nome’, os consumidores de energia elétrica de Santa Catarina com débitos pendentes com a Celesc terão mais tempo para quitar os débitos com vantagens especiais, com prazo até 17 de dezembro para regularizar sua dívida junto a Celesc.

A oportunidade é destinada aos consumidores pessoa física ou jurídica, com débitos vencidos que estão em cobrança administrativa ou judicial. O limite mínimo para a negociação é de R$ 450,00, considerando o valor atualizado da dívida. As condições especiais serão oferecidas para dívidas de até 120 salários-mínimos. Os clientes que se enquadrarem nesses critérios poderão parcelar em até 24 vezes, com isenção de juros e multa, referentes ao período da dívida. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 50,00. A entrada é estipulada em 10% do valor da dívida. Também é possível pagar no cartão de crédito, sem necessidade de entrada, de cinco a 12 vezes.

“Nós estamos tentando resgatar o crédito do consumidor não somente perante a Celesc, mas no comércio em geral, porque estes débitos ativos geram restrições a estas pessoas”, explicou o diretor do PROCON, Tiago Silva. Para participar do programa, o titular da fatura deverá procurar as lojas de atendimento da Celesc e ter em mãos documento original de identificação e CPF.

Por Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc