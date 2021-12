SC define data para pagar segunda metade do 13º salário dos servidores públicos estaduais

A data de pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais de Santa Catarina está definida. Mais de 163 mil servidores públicos estaduais, entre ativos e inativos, serão beneficiados diretamente.

O pagamento será na quinta-feira, dia 16 de dezembro. A estimativa é de R$ 290 milhões desembolsados para o benefício aos funcionários.

A primeira metade do décimo terceiro salário dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina foi paga em 16 de julho.

“A antecipação só é possível porque sempre primamos por uma gestão responsável, que pôs fim aos déficits orçamentários do Estado e ajustou as contas públicas para honrar com todos os compromissos, em respeito não apenas aos servidores, mas a todos os catarinenses.” Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, sobre o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais