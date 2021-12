SC vai oferecer testes gratuitos contra Covid na temporada de verão

Tendas serão alocadas em pontos estratégicos como aeroportos, rodoviárias e locais com grande circulação de pessoas. Cidades que receberão os exames ainda não foram divulgadas.

O governo de Santa Catariana anunciou nesta segunda-feira (20) que irá instalar centros de testagens para Covid-19 em locais com fluxo intenso de turistas durante a temporada de verão.

A administração estadual informou que os exames serão gratuitos. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), todas as cidades poderão aderir, contudo “o foco são municípios litorâneos, que irão receber grande fluxo de visitantes nesse verão”.

O governo estadual informou que o funcionamento dos centros de testagem ocorrerá em parceria com municípios, universidades, Bombeiros Comunitários e Defesa Civil. “Esses centros serão alocados em pontos estratégicos como aeroportos, rodoviárias e locais com grande circulação de pessoas, como pontos turísticos”, informou o governo por meio de nota. Segundo o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina (SUV), Eduardo Macário, as prefeituras vão escolher a equipe de saúde que irá atuar no local.

Essa é uma das ações divulgadas pelo Estado durante o lançamento da “Operação Verão Mais Seguro”, que ocorreu em Florianópolis. De acordo com Eduardo Macário, serão disponibilizados testes de antígeno gratuitos, com resultado que sai em até 20 minutos. Os municípios receberão os testes, equipamentos e as tendas que serão montadas nos locais escolhidos.

Fonte: G1