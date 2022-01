Caminhoneira ‘Musa das Estradas’ explica como foi acidente; Uma peça do caminhão da frente, soltou e pegou em mim. Isso fez parar meu pneu e eu perder a direção

Aline Ouriques disse que uma peça de outro caminhão se soltou e ela perdeu o controle da direção do veículo. Ela e a amiga ficaram feridas após a colisão que ocorreu em rodovia de Mato Grosso.

A caminhoneira e youtuber Aline Ouriques, conhecida como “Musa das Estradas”, passou por procedimentos cirúrgicos e se recupera do acidente que ocorreu na BR-174, em Mato Grosso.

A amiga Lauren Borges, que estava junto na viagem, publicou nas redes sociais um áudio em que a moradora de Tubarão, no Sul catarinense, fala sobre a colisão com outro caminhão (ouça acima). A publicação foi feita no sábado (15).

Lauren ponstou imagem junto com a amiga nas redes sociais — Foto: Redes sociais/ Reprodução

“Graças a Deus estou bem melhor. Segundo a Lauren, saltou uma peça do caminhão da frente. Eu estava a 40 km/h. Essa peça do caminhão da frente, soltou e pegou em mim. Isso fez parar meu pneu e eu perder a direção. E mesmo eu estando devagar, fez tudo isso”, explicou Aline.

Caminhão ficou destruído após acidente — Foto: Divulgação

Aline dirigia o veículo carregado com soja no momento da colisão com outro caminhão, entre Porto Esperidião e Pontes e Lacerda, registrada na quinta-feira (13)

Com o impacto, ela ficou com o corpo preso às ferragens e sofreu fraturas.

Por conta disso, precisou ser hospitalizada e passou por duas cirurgias.

Lauren sofreu escoriações leves e não precisou ser hospitalizada.

O motorista do outro veículo não ficou ferido.

Com informações G1