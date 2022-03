Governador debate impactos da guerra na Ucrânia para SC com ministro das Relações Exteriores

O governador Carlos Moisés se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, para debater os impactos da guerra da Ucrânia para o Brasil e Santa Catarina. Durante a reunião desta quarta-feira, 16, ocorrida no Palácio Itamaraty, em Brasília, o chefe do Executivo estadual colocou a estrutura do Estado à disposição para ajudar o Itamaraty no que for preciso para repatriar catarinenses e fornecer assistência.

“O ministro nos atualizou sobre os últimos desdobramentos e todos os impactos que essa guerra já causa e ainda pode vir a provocar. Em Santa Catarina, vamos nos reunir com a comunidade ucraniana para entender como a estrutura poderia ajudar, caso seja necessário o envio de ajuda para os afetados pelo conflito. O ministro também nos assegurou que o Brasil irá conceder visto de refúgio, o que garantirá que todos possam se instalar e procurar emprego no Brasil, no que Santa Catarina está incluída”, afirmou Carlos Moisés após o encontro.

O governador e o ministro também falaram sobre os impactos econômicos que a guerra provoca em todo o mundo. Além disso, o ministro França também informou que o corpo diplomático brasileiro está mobilizado para tentar intermediar conversas que possam levar paz à região.

O encontro foi acompanhado pela diretora executiva do Sapiens Parque, Daniella Abreu, representando o secretário executivo de Assuntos Internacionais, Fernando Raupp, que está em agenda internacional em Portugal pelo fortalecimento da internacionalização de Santa Catarina.

Por Leonardo Gorges

