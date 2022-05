SC tem gasolina comum mais cara do país, aponta ANP

Santa Catarina tem a gasolina comum mais cara do país, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em uma pesquisa em mais de 5 mil postos brasileiros, o maior valor encontrado foi em Tubarão, no Sul catarinense, com R$ 8,999 o litro. A média no Brasil foi de R$ 7,295 o litro.

A pesquisa foi feita após o país ter aumento no preço do combustível por quatro semanas seguidas. Os dados foram divulgados na sexta-feira (6). A média nacional é o maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a ANP passou a fazer levantamento semanal de preços, em 2004.

Em Santa Catarina, o menor valor encontrado na pesquisa foi em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, com R$ 6,479 o litro. Se levado em conta o preço médio em cada município, Laguna, no Sul, é a mais vantajosa, com R$ 6,879 o litro.

No total, foram pesquisados os preços de 196 postos de combustíveis de 21 municípios catarinenses desde 1º de maio.

Aumento do diesel

A Petrobras anunciou nesta segunda (9) que vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras. O preço médio do litro vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91 a partir de terça (10), um aumento de 8,87%. Os preços da gasolina e do gás de cozinha não serão alterados.

Segundo a petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias – desde 11 de março. Naquele momento, diz a Petrobras, a alta refletia “apenas parte da elevação observada nos preços de mercado”. Com o novo reajuste, o diesel já acumula no ano alta de 47% nas refinarias da Petrobras.

Fonte: G1