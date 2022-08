Preço médio da gasolina varia até R$ 0,87 em Santa Catarina

O preço médio da gasolina comum pode variar até R$ 0,87 em postos de combustíveis em Santa Catarina. O dado consta na pesquisa realizada entre os dias 14 e 20 de agosto, pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Nacional e Biocombustíveis) divulgada na sexta-feira (19).

Ao todo, 233 unidades revendedoras foram pesquisadas em 21 municípios catarinenses, sendo que o preço médio estadual foi estabelecido em R$ 5,44.O menor preço foi encontrado no Estado do Amapá, onde a gasolina comunm está sendo vendida por R$ 4,97 o litro. Por outro lado, o Acre é o detentor do litro mais caro: R$ 5,89.Em Santa Catarina, mais uma vez, Araranguá, no Sul do Estado, registrou o menor preço médio da gasolina comum estabelecido em R$ 5. A pesquisa foi realizada em 11 postos de combustíveis na cidade.

Ainda de acordo com o levantamento da ANP, os municípios de Videira e Caçador têm o preço médio mais alto da gasolina comum registrando R$ 5,87. Ou seja, uma diferença de R$ 0,87 entre as duas cidades catarinenses.Veja o preço médio nas cidades de SC pesquisadas:

Araranguá: R$ 5;

Balneário Camboriú: R$ 5,52;

Biguaçu: R$ 5,72;

Blumenau: R$ 5,66;

Brusque: R$ 5,79;

Caçador: R$ 5,87;

Chapecó: R$ 5,28;

Concórdia: R$ 5,75;

Criciúma: R$ 5,18;

Florianópolis: R$ 5,52;

Itajaí: R$ 5,44;

Jaraguá do Sul: R$ 5,13;

Joinville: R$ 5,18;

Lages: R$ 5,59;

Laguna: R$ 5,19;

Mafra: R$ 5,51;

Palhoça: R$5,67;

São José: R$ 5,62;

Tubarão: R$ 5,12;

Videira:R$ 5,87;

Xanxerê: R$ 5,33.O preço médio da gasolina em Florianópolis figura entre os 10 mais altos entre as Capitais brasileiras. O município ficou na oitava posição ao contabilizar a média do litro a R$ 5,52. Foram pesquisados 36 pontos na cidade.A média nacional ficou em R$5,42 na última semana. Boa Vista (R$ 5,85), em Roraima, é a Capital com o preço médio mais caro. Já o menor preço está em Macapá, no Amapá, onde a gasolina comum é vendida por R$ 4,96.

