Renovação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina é de 40%; veja divisão por partidos

Quarenta deputados estaduais foram eleitos neste domingo (2) para ocupar a Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) para o mandato de 2023-2026.

A renovação neste ano ficou em 40%, abaixo dos 55% alcançados em 2018. Ou seja, dos 40 deputados eleitos ontem, 24 são políticos que já haviam sido eleitos na última eleição.

Este ano foram 27 deputados que tentaram a reeleição, e somente três não conseguiram permanecer no cargo: Felipe Estevão (União), João Amin (PP) e Laércio Schuster (União).

A maior bancada da Alesc a partir de 2023 será do PL, que terá 11 deputados, seguida do MDB, com seis parlamentares, e do PT, com quatro políticos. União Brasil, PSD e PP terão três deputados cada, no próximo mandato.

CONFIRA A DIVISÃO DA BANCADA ELEITA PARA A ALESC

11 – PL

6 – MDB

4 – PT

3 – União Brasil

3 – PSD

3 – PP

2- PSDB

2- Podemos

1- Republicanos

1- PTB

1- Psol

1 – Pode

1 – PDT

1 – Novo

Com informações: Sulinfoco