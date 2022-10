Tornado com ventos de até 120km/h atinge cidades no Oeste de SC, diz Defesa Civil

Um tornado com ventos de até 120km/h deixou um rastro de destruição em Itá, no Oeste catarinense, na madrugada desta sexta-feira (14), segundo o meteorologista chefe da Coordenadoria de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, Murilo Fretta.

O fenômeno derrubou árvores e postes de energia, destelhou casas e deixou famílias desalojadas. Ninguém se feriu. O município tem pouco mais de 6,4 mil moradores, segundo o IBGE, e conhecida no turismo pelas águas termais

Ao menos 13 ocorrências foram registradas pela prefeitura, entre destelhamentos, danos causados por queda de postes de luz e de árvores, que tombaram sobre casas e veículos. Uma residência teve o telhado arrancado por completo. Foram distribuídas lonas para cobrir as moradias de 10 famílias.

O tornado se formou em Itá durante a madrugada, atingindo outras cidades da região, além de causar estragos em municípios gaúchos.

As chuvas registradas desde o início da semana no estado causaram criaram um “degrau” em uma estrada que dá acesso ao município de Vargeão, no Oeste, na quinta-feira (13). A passagem no local está bloqueada.

O mau tempo também já suspendeu aulas, causou alagamentos, deslizamentos de terra e interditou vias em todas as regiões.

Segundo a Defesa Civil, mais de 2 mil pessoas já foram atingidas pelas chuvas no Estado desde segunda-feira (10) e 23 cidades tiveram estragos que foram repassados ao órgão estadual. A região Oeste foi a mais atingida.

