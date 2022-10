SC registra 98 mm em apenas 6 horas e chuva deixa munícipios em alerta

As fortes chuvas seguem em Santa Catarina. Nas últimas 6h, neste domingo (16), o município de Biguaçu registrou 98 mm. Os volumes provocaram alagamentos pela cidade. As informações são da CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Os acumulados atingem também o município de Tijucas teve um acumulado de 85 mm. Já em Florianópolis, o registro ficou na casa dos 47 mm, apenas nas últimas 6h. Os dados foram atualizados por volta das 11h.

Chuva segue no Estado

No domingo, a partir da tarde, a instabilidade começa a se afastar para o mar, estabiliza o tempo a partir do Oeste de Santa Catarina, segundo a Defesa Civil. As temperaturas máximas chegam aos 21 °C nos Planaltos e variam de 23 °C a 26 °C nas demais regiões.

Já na manhã de segunda-feira (17), o sol aparece entre algumas nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas. A partir da tarde, a formação de uma nova área alongada de baixa pressão, provoca aumento de nuvens e condições para pancadas isoladas de chuva e trovoadas do Extremo-Oeste ao Planalto Norte.

As demais regiões passam a sofrer influência da circulação marítima, com chuva fraca e isolada, conforme informações da Defesa Civil. O risco é baixo para ocorrências relacionadas à chuva e às trovoadas.

Ao amanhecer, as temperaturas mínimas ficam entre 9 °C e 12 °C nos planaltos e Meio-Oeste, de 16 a 19 °C no Litoral e áreas próximas e de 12 a 14 °C no restante do estado. À tarde, as máximas chegam aos 26 °C no Extremo-Oeste e Litoral Sul e variam de 21 a 25 °C nas demais regiões do estado.

Fonte: ND+