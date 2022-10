Piloto de Quadriciclo morre durante prova de Rally em Capão Alto

Uma tragédia ocorreu neste domingo (23), em Capão Alto, durante a etapa do Raly Baja, quando o piloto Marlon Almeida sofreu uma queda no km 23,2.

Mesmo com imediato atendimento por ambulância e atendimento no HNSP, o piloto não resistiu e veio a óbito.

A informação é da organização do Rally, através de Nota Oficial.

A organização de Rally de SC está de luto e emitiu nota de pesar com a morte do piloto neste domingo (23) em Capão Alto.

NOTA DE PESAR DO @rallyrotasc

A Prefeitura de Capão Alto lamenta a morte do piloto de quadriciclo, Marlon Almeida, neste domingo (23).

O caso aconteceu enquanto Marlon disputava o Rally Baja Rota SC, em Capão Alto. Ele foi prontamente atendido e encaminhado de ambulância para o Hospital Nossa Senhora do Prazeres, em Lages, onde recebeu atendimento hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em virtude do fato, estão canceladas as atividades culturais previstas para esta tarde no evento Rally de Baja. A direção do evento pede a compreensão de todos.