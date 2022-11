Bloqueios em rodovias de SC entram no segundo dia; veja qual a situação

As manifestações que iniciaram neste domingo (30), após o resultados das eleições, entraram no segundo dia nesta terça-feira (1). Dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), indicam que os bloqueios permanecem em ao menos 38 pontos importantes das rodovias catarinenses, além de um ponto de concentração.

Com o descontentamento dos resultados do último pleito de domingo, manifestantes iniciaram bloqueios em várias rodovias federais em atitude de protestos. Segundo a PRF, em Santa Catarina há 38 pontos de bloqueio e um ponto de concentração nesta manhã. As informações foram atualizadas por volta das 7h.

Mesmo com o pedido de liberação das rodovias estaduais em 29 municípios que têm bloqueio parcial ou total de tráfego promovido por manifestantes, muitos pontos ainda persistem e se estendem de Norte a Sul do Estado.

Ainda, a PRF informa que os motoristas não devem tentar “furar” o bloqueio, caso precise transpor as barreiras por motivo de urgência, os condutores devem acionar as autoridades.

Confira a baixo a lista de locais com bloqueios parciais ou totais: