Comerciantes de Rio do Sul vão fechar as portas e apoiar a manifestação na BR-470

Na BR-470 em Rio do Sul, as manifestações contra o resultado das eleições avança e ganha força a cada hora que se passa. No município há interdição da BR-470, no trevo de acesso ao município, em frente à Havan.

A manifestação bloqueou o trânsito nos dois sentidos logo após os resultados das eleições. Durante a manhã desta terça-feira, alguns comerciantes informaram que irão fechar as portas durante a tarde e ir para a manifestação prestar apoio à aqueles que estão ali. A confirmação também foi feita pela CDL, que informou que cada comerciante decide participar ou não do ato de apoio.

Além do comércio, outras empresas do setor metalúrgico e também agronegócio já participam da manifestação desde o primeiro dia fazendo com que se torne mais forte desde os primeiros momentos. Funcionários estão sendo liberados para participar conforme a decisão de cada um.

Durante a noite desta segunda-feira, pequenos empresários também participaram se solidarizando com aqueles que ali, levando alimento e bebidas para os manifestantes.

@rwtv_