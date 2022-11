Homem é encontrado morto em rio e cachorro enforcado em ponte no Sul de Santa Catarina

Um homem de 47 anos foi encontrado morto no rio Caeté, na Estrada Geral em Urussanga, no Sul catarinense. Um cachorro também foi encontrado morto, enforcado em uma ponte. O Corpo de Bombeiros de Urussanga foi acionado e encontrou o homem com o rosto dentro do rio. O resgate aguardou a perícia concluir os trabalhos para remover o corpo, por volta das 18h30, e entregue ao Seviço de Verificação de Óbito (SVO).

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), Polícia Científica também foram acionadas.

Segundo populares que passavam pelo local, o carro já estava próximo à ponte há duas horas. Um carro, uma Saveiro branca, foi encontrada aberta, sem chaves na ignição, estava no local.