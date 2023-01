Pai não vê, atropela filho com caminhão e menino morre em Orleans

Um menino de 5 anos morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto andava de bicicleta em Orleans, no Sul catarinense. O acidente ocorreu na quinta-feira (12). A Polícia Civil investiga o caso.

O atropelamento aconteceu em um posto de gasolina, por volta das 10h. A criança estava brincando acompanhada do pai, motorista do caminhão. Ao mover o veículo, o condutor não viu o menino e acabou atropelando o próprio filho, de acordo com o delegado Vitor Bianco Júnior.

A criança chegou a ser levada de helicóptero para o hospital, em Tubarão, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.