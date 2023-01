Ocorrências por águas-vivas aumentam em 244% em SC; saiba como agir em caso de ferimentos

Segundo o boletim da temporada de Veraneio, divulgado nesta quinta-feira (26) pelo CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina), o aumento de casos nas ocorrências de águas-vivas chegou a 244%. Foram 11.897 ocorrências só em 2023. Em 2022 foram 3.458.

Para evitar o crescente número de casos, o CBMSC afirma que é fundamental verificar se há a bandeira lilás no posto de guarda-vidas antes de entrar no mar, pois a sinalização indica a presença das águas-vivas.

De acordo com coordenador do projeto de monitoramento das águas-vivas da praia do Campeche e na Barra da Lagoa, em Florianópolis, o professor Alberto Lindner, do CCB (Departamento de Ecologia e Zoologia do Centro de Ciências Biológicas), o aparecimento das caravelas (espécie de água-viva comum no Litoral catarinense) aumenta por alguns fenômenos.

“A lestada, que são os ventos do leste acabam transportam esses animais de alto-mar para as áreas litorâneas. Mas não só a lestada, o vento nordeste, comum no verão de Santa Catarina, vai trazer a caravela”, comenta.

O professor também explica alguns mitos que existem em torno desses animais.

“Na verdade, são dois tipos de organismos: a caravela portuguesa, aquela bem roxa, que fica boiando. E o outro chamado de Medusa, elas tem aquele formato de guarda-chuva. São animais de águas quentes. E é justamente no verão que esses animais vêm encalhar aqui nas praias em Santa Catarina, trazidas pelos ventos”.

Segundo o pesquisador, as caravelas não causam “queimaduras”, mas sim um envenenamento, geralmente mais grave do que aquele causado pela maioria das espécies de águas-vivas.

Os tentáculos possuem pequenas cápsulas que injetam veneno através de micro arpões, chamados nematocistos, quando acidentalmente tocam a pele humana.

Como agir em casos de acidentes

Saia da água imediatamente, porque o envenenamento pode causar câimbras e há risco de afogamento;

Lave com água do mar para retirar restos de tentáculos aderidos;

Lave com vinagre por alguns minutos para desativar o veneno e prevenir novas inoculações na pele;

Amenize a dor com água do mar gelada ou gelo artificial envolto por panos. Essas compressas frias têm efeito analgésico para vários tipos de envenenamentos com caravelas ou águas-vivas.

O que não fazer