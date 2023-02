SC tem a primeira deputada em cargo-chave na direção da Alesc desde Antonieta de Barros

Desde a pioneira Antonieta de Barros, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) não tinha uma mulher no cargo da 1ª secretária da Mesa Diretora. Na eleição feita pelos deputados nesta quarta-feira, a deputada Paulinha (Podemos) ficou com a cadeira no consenso entre os partidos. Antonieta, em 1937, também atingiu a mesma marca.

As atribuições de Paulinha como 1ª secretária incluem a distribuição das matérias às comissões, assinar atos da Mesa e as atas, receber as proposições e mensagens governamentais e presidir a Corregedoria. Além disso, também irá assumir a direção das sessões na ausência do presidente e vice-presidentes.

Em texto enviado pela assessoria de imprensa, a deputada reconheceu a importância da escolha: “É uma responsabilidade enorme e ao mesmo tempo um desafio muito gratificante. Antonieta de Barros abriu muitas portas para as mulheres na política e na sociedade. Passamos décadas sem termos a presença feminina nesta função de 1ª secretária. Por isso, vou seguir trabalhando para dar continuidade a esse legado e ampliar a representatividade feminina na sociedade”.

Antonieta de Barros foi a primeira negra a assumir um mandato popular no Brasil e uma das primeiras mulheres eleitas do país, sendo a primeira de Santa Catarina. Além da atividade política, também foi professora e jornalista. No mês passado, Antonieta de Barros teve o seu nome incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Fonte: NSC Total