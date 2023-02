Trecho do deslizamento da BR-376 volta a ser bloqueado e filas passam dos 10 kms

Segundo PRF, nova interdição nos dois sentidos da rodovia é preventiva por conta do alto volume de chuva que pode causar novos deslizamentos na pista; não há previsão de liberação.

A BR-376, onde um deslizamento deixou duas pessoas mortas, voltou a ter trecho bloqueado nesta quinta-feira (2) no km 669 em Guaratuba, no litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição é preventiva nos dois sentidos da rodovia por conta do alto volume de chuva que pode causar novos deslizamentos na pista.

A interdição da rodovia que liga o estado a Santa Catarina foi bloqueada durante a madrugada.

Não há previsão de liberação.

A interdição ocorre no trecho onde houve o deslizamento em novembro. Apesar disso, veículos que viajam sentido SC estão sendo parados antes, no km 662, em um bloqueio de segurança no posto da PRF.

Já para quem viaja de SC para o Paraná, o bloqueio de segurança é km 1 da BR-101, na praça de pedágio em Garuva (SC).

Filas registradas

Atualizado às 6h30

Sentido Santa Catarina – 6 km de fila em São José dos Pinhais e 12 km em Guaratuba;

Sentido Curitiba – 14,5 km de fila em Garuva.

Rotas alternativas

A PRF informa que os motoristas são orientados a seguir pelas rodovias BR-470 e BR-116.

Outra opção de rota alternativa é pela BR-277 para acesso ao litoral paranaense e para Santa Catarina. Mas a rota envolve travessia por balsa e há restrições para veículos pesados.

O que diz a concessionária

A Arteris Litoral Sul (ALS) disse em nota nesta quinta que a rodovia deve ficar bloqueada de forma preventiva na altura do km 669 da BR-376 em virtude das fortes chuvas registradas na região de Guaratuba e que a retenção dos veículos é realizada no posto da PRF, no km 662.

“A concessionária seguirá acompanhando o volume das chuvas na região de Guaratuba para, em parceria com a PRF, decidir sobre a reabertura da rodovia, conforme previamente estabelecido no plano de monitoramento da BR-376. O objetivo da Arteris Litoral Sul é garantir a máxima segurança dos usuários que precisam trafegar pelo local.”

Com informações: G1