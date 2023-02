Futebol: Confronto entre catarinenses abre a edição 2023 da Copa do Brasil

A Copa do Brasil 2023 vai ser aberta neste meio de semana e com um confronto entre dois clubes catarinenses. A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), terá início nesta terça-feira, 21, às 19h, com o confronto entre Marcílio Dias e Chapecoense.

O confronto será realizado no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí. A edição 2023 da Copa do Brasil reunirá outros quatro clubes de Santa Catarina: Brusque, Camboriú, Avaí e Criciúma.

Para o duelo desta terça-feira, 21, um catarinense avança e o outro se despede. Pelo regulamento da competição, a Chapecoense, por estar na frente no ranking nacional de clubes, joga pelo empate contra o Marcílio Dias.

O Marcílio Dias entra na competição por ter sido o campeão da Copa Santa Catarina 2022. Para este jogo, o clube contará com uma melhoria na iluminação em seu estádio. Nesses últimos dias foram feitas trocas de lâmpadas das torres para atingir a quantidade de luminosidade prevista no Manual de Infraestrutura de Estádios da Federação Catarinense de Futebol (FCF). Na disputa do Catarinense , o Marcílio Dias, comandado pelo técnico Rogério Corrêa, está na nona colocação, com oito pontos e fora da zona de classificação para as quartas de final.

A Chapecoense garantiu participação na Copa do Brasil por conta de seu ranking na CBF. A equipe do técnico Bruno Pivetti tem feito campanha consistente no Catarinense 2023. A Chapecoense está em segundo, com 15 pontos. Foram quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Na partida entre as duas equipes pelo Catarinense 2023, a Chapecoense aplicou uma goleada de 3 a 0 no Marcílio Dias, no último dia 12 deste mês, na Arena Condá. Na edição 2022 da Copa do Brasil, o clube de Chapecó foi eliminado na primeira fase.

Copa do Brasil

1ª Fase

21/02 – 19h

Marcílio Dias x Chapecoense

22/02 – 20h

Marília x Brusque

01/03 – 20h

Camboriú x Manaus

01/03 – 21h30

Retrô x Avaí

02/03 – 20h

Real Ariquemes x Criciúma

Com informações: Sulinfoco