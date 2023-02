Governo do Estado decreta fim do trabalho remoto

No próximo primeiro de março, o trabalho remoto nos órgãos do estado, autarquias e fundações está suspenso. A decisão já foi publicada em um Diário Oficial extra e assinada pelo governador Jorginho Mello (PL).

Foi na última sexta-feira (17) que a suspensão se tornou válida pelo decreto de número 27. A decisão foi tomada com representantes da Casa Civil e impacta em todos os setores, que a partir da data passará a não mais ter a possibilidade do chamado home office, tão utilizado no auge da pandemia de 2020.