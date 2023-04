Inscrições para o programa de apoio a startups lideradas por mulheres encerram-se dia 24  

As inscrições para o Programa Mulheres+Tec encerram-se na segunda-feira, dia 24 de abril. O objetivo é aumentar a participação feminina no ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) de Santa Catarina através do financiamento de 20 startups lideradas por mulheres.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), em colaboração com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (Sebrae/SC). Ao todo, o edital vai destinar até R$ 1,8 milhão oriundos do orçamento da fundação.

A chamada pública também busca fomentar as regiões. Das 20 startups, no mínimo três propostas serão selecionadas para cada mesorregião de Santa Catarina (Norte, Vale do Itajaí, Sul, Grande Florianópolis, Serra e Oeste). As outras duas serão escolhidas de acordo com a melhor pontuação.

Resultados expressivos

A edição anterior do programa contemplou 25 propostas de startups, também distribuídas nas mesorregiões, num valor total de R$ 1,14 milhão. Os projetos ainda estão em execução, com data fim de vigência para 10/06/2023.

Foram criados 22 postos de trabalho e gerados 26 novos produtos ou processos. Além disso, foram feitos dois depósitos de patente, nove registros de marcas e três softwares e outros cinco registros de Propriedade Intelectual.

As startups lideradas por mulheres também fizeram parcerias com 18 ICTs, gerando dois artigos científicos e fazendo parte de uma tese de doutorado e duas dissertações de mestrado.

Clique aqui para ter acesso ao edital

Por Maurício Frighetto

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc