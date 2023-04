Baleia-jubarte de 9 metros é achada morta encalhada em praia do Litoral Sul de SC

Uma baleia-jubarte com cerca de 9 metros encalhou em uma praia da cidade de Balneário Arroio do Silva, no Litoral Sul de Santa Catarina, na terça-feira (25). O animal, uma fêmea, já estava sem vida, de acordo com a ONG Educamar, que monitora as praias da região.

A causa da morte da baleia não pode ser avaliada segundo a instituição, pois a espécie estava em avançado estado de decomposição. Amostra de material biológico foi recolhida.

Foi o primeiro encalhe de baleia registrado em 2023 na região monitorada pela ONG, que atua em praias entre as cidades de Araranguá e Passo de Torres, numa faixa de cerca de 50 quilômetros.

O encalhe aconteceu na localidade de Lagoinha e nessa época, as baleias começam a migrar para o litoral brasileiro para reprodução.

Apesar do encontro em Santa Catarina, a ONG detalhou que a principal área de concentração da espécie é entre o Banco de Abrolhos, no sul da Bahia e norte do Espírito Santo.

Após os procedimentos de análise e coleta do material biológico, o município foi avisado para iniciar o sepultamento do animal, que pode chegar a até 16 metros.

