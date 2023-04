Equipe da Assistência Social de São Joaquim participa do Seminário Regional Autismo

Uma equipe de profissionais de Assistência Social de São Joaquim, foi até a cidade de Pouso Redondo, onde aconteceu o Seminário Regional Autismo em Foco. O evento foi no dia 27 de Abril.

Realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o Seminário Regional Autismo em Foco. O evento foi na Associação dos Motoristas do município e reuniu em torno de quinhentas pessoas dos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí, entre profissionais que atendem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e familiares em busca de mais conhecimento sobre o tema.

O seminário reuniu especialistas das áreas de educação, saúde e assistência social, psicólogos, representantes de entidades sociais, familiares de autistas, autoridades, professores de toda rede pública municipal, estadual e privada, além de APAE’s e AMA’s dos 28 municípios da região.“Mais de 500 pessoas participaram do evento, entre vários profissionais, sendo que agora a ideia do conselho de direitos da criança e do adolescente em trazer esse seminário para São Joaquim, para levar mais informação para as pessoas sobre o autismo” explica Marilda dos Santos Rodrigues, Secretaria de Assistência Social.

O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete as habilidades de comunicação e interação social.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura Municipal de São Joaquim