DUAS PESSOAS MORRERAM EM UM GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA BR-282 NO OESTE DE SC

Dois motociclistas morreram em um grave acidente na noite deste sábado, dia 27, na BR-282, em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão entre uma Honda CG, um Gol e um Crossfox foi registrada no início da noite, em frente ao parque de exposições da Itaipu Rural Show.

Dois homens que estavam na moto não resistiram aos ferimentos e faleceram ainda no local. A identidade dos dois não foi divulgada, porém a motocicleta era emplacada em Maravilha.

No Gol, estavam uma mulher, de 30 anos, e os dois filhos dela, de 4 e 11 anos. O carro tinha placas de Pinhalzinho. Já no Crossfox, também de Pinhalzinho, estava um homem de 36 anos. Ele era o único ocupante do carro.

As vítimas foram socorridas com ferimentos e encaminhadas ao hospital de Pinhalzinho para atendimento médico.

As guarnições do Corpo de Bombeiros de Modelo e Saudades também auxiliaram na ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar estiveram no local e controlaram o trânsito.