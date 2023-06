Segurança Pública participa de simpósio internacional sobre inteligência, inovação e tecnologia no combate à criminalidade

Inteligência, inovação e tecnologia no combate à criminalidade são os principais focos do 5º Simpósio Internacional de Segurança, que começou na quarta-feira, 30, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, e se encerra nesta quinta-feira, 1º junho. O secretário da Segurança Pública de SC Paulo Cezar Ramos de Oliveira e delegados da Polícia Civil catarinense participam do encontro.

O simpósio conta com expositores e debate problemas e soluções sobre a temática no Brasil e no mundo. Um dos temas abordados é a segurança nas escolas e a proteção de crianças e adolescentes na internet. O encontro aborda também temas como tráfico de pessoas, o combate ao contrabando e ao tráfico humano, a segurança pública nos estádios brasileiros e crimes ambientais, transfronteiriços e cibernéticos.

Os participantes debatem a tecnologia e a cooperação como ferramentas de investigação, a rede tecnológica entre as Polícias Civis, os desafios da inteligência no processo investigativo e ferramentas analíticas de investigação. Participam secretários de Segurança, diretores das Polícias e especialistas na área de segurança e inteligência, de todas as carreiras e em todas as áreas.

“Estamos cumprindo missão do governador Jorginho Mello em Brasília e vendo todas as novidades do segmento de tecnologia, os programas, softwares e equipamentos que certamente farão com que nós possamos oferecer trabalho de melhor qualidade e maior resolutividade em termos de segurança pública”, destaca o secretário da Segurança Pública Paulo Cezar Ramos de Oliveira.

Para o secretário, a constatação que se tem no momento é de que quadros bem treinados das forças de segurança, com policiais bem equipados e sistemas de tecnologia e informação de ponta será possível garantir efetivamente que a população possa ter mais segurança e paz social.

Polícia Civil

Também participam do seminário o diretor da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil, Daniel Sá Fortes Régis, o diretor de Inteligência da Polícia Civil, Gustavo Madeira da Silveira e o delegado de polícia Akira Sato (Gaeco).

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina