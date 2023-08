CASAN lança pagamento de faturas online com Cartão de Crédito e Pix

Os usuários atendidos pela CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) poderão ficar em dia com as faturas na palma da mão, de forma online e sem filas. A Companhia disponibiliza a partir desta segunda-feira, 21, em seu portal, o serviço de pagamentos de conta de água de forma digital. Tudo em até 24x no cartão de crédito, ou via Pix ou ainda com o cartão do programa Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil).

O pagamento pode ser feito para as faturas vencidas e não vencidas, bastando acessar o Portal de Pagamento da CASAN. Para fazer o pagamento em um primeiro acesso, é preciso se cadastrar, fornecendo o nome completo, contato e o CPF/CNPJ para criar uma senha. Depois, é só indicar os dados pessoais vinculados à matrícula, para então acessar as faturas e escolher a forma de pagamento.

O novo serviço é uma parceria da CASAN com a empresa de soluções de pagamento Flexpag, com 100% de cobertura de bandeiras do mercado de pagamento e mais de 99 milhões de unidades consumidoras atendidas.

Nos próximos meses, a CASAN vai também instalar maquininhas de pagamento nas suas agências de atendimento pelo estado e nos totens. Com a tecnologia Point of Sale (POS), as máquinas não vão precisar de cadastro para efetuar o pagamento das faturas. Para o futuro próximo, já está também em projeto o pagamento direto pelo próprio aplicativo CASAN SC, disponível na AppStore e na Google Play Store.

Confira o Passo a Passo do Portal de Pagamento da CASAN:

1) Entre no site da CASAN e clique no botão verde “Pagar Com Cartão”, no canto superior esquerdo da Home.

2) No Portal de Pagamento da CASAN, faça login com CPF/CNPJ e Senha. No primeiro acesso, clique em Criar uma Conta.

3) Para criar a conta, basta colocar os dados pessoais e de endereço, criar uma senha, e então clicar em Cadastrar.

4) Feito o Login, é preciso colocar a matrícula da CASAN.

5) Com a Matrícula selecionada, aparecem as faturas pendentes, vencidas e não vencidas. Selecione as que deseja pagar.

6) Agora, basta escolher a forma de pagamento: Cartão de Crédito (em até 24x), Pix ou Cartão Bolsa Família.

7) Para efetuar o pagamento, é preciso colocar os dados dos cartões ou gerar o código no caso do Pix (imagem abaixo).