PMRv APRESENTA BALANÇO FINAL DA OPERAÇÃO INDEPENDÊNCIA 2023

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), através do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), informou nesta segunda-feira, 11, os números finais da operação Independência 2023, que iniciou às 19h da última quarta-feira, 6, e encerrou às 7h desta segunda, em todas as rodovias estaduais de Santa Catarina.

Importante destacar que no ano passado o 7 de setembro caiu em uma quarta-feira, assim não tivemos um feriado alongado como agora em 2023, sendo portanto utilizado como comparativo o ano de 2021.

Durante a operação deste ano foram registrados 68 acidentes, com 28 pessoas feridas, onde infelizmente, também contabilizamos a perda de quatro vidas.

Em 2023, o número de acidentes com vítimas fatais se manteve estável em relação ao ano de 2021. No entanto, houve redução de 36% no número de sinistros com feridos, 20% no número de sinistros sem vítimas e 26% do número total de acidentes de trânsito.

As ações de trânsito desenvolvidas pelas unidades subordinadas ao Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), priorizaram a fiscalização do excesso de velocidade, ultrapassagens não permitidas, embriaguez ao volante, utilização de telefone celular ao volante e descumprimento das normas gerais de circulação e conduta, bem como buscaram proporcionar assistência aos usuários das rodovias estaduais, sempre de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública.

