Água chega no telhado de casas em Taió; Muitas famílias estão ilhadas

A cidade de Taió, está recebendo a sua maior enchente da história. A cidade toda está praticamente em baixo d’água. A prefeitura solicitou apoio do Exército Brasileiro. A água cobre as casas no município de Taió, no Vale do Itajaí, na noite deste domingo (08). Segundo a prefeitura municipal, 50 famílias estão ilhadas em segundo piso e o Corpo de Bombeiros atua no resgate de moradores e animais. Muita gente precisando de ajuda, uma situação triste de ver!

Segundo a Defesa Civil municipal, o centro do rio atingiu 11,25 metros às 22h. A Barragem Oeste está com 120,05% de ocupação com 6 comportas fechadas e 1 aberta. A prefeitura solicitou apoio do Exército Brasileiro.

Bairros como Seminário, Victor Konder, Centro e Universitário foram fortemente afetados e imagens de monitoramento mostram a situação da cidade neste momento.