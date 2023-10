Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos em todo o estado

A situação das chuvas em todo o estado gerou um novo alerta nas autoridades da Secretaria de Proteção e Defesa Civil a partir desta semana. A preocupação agora é com os riscos de deslizamentos. Isso porque a água acumulada até esta quarta-feira feira, 18, deixou os solos encharcados e com mais chances de se moverem causando estragos materiais e deixando as pessoas em perigo.

O diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil, coronel Cesar Nunes, explica que em alguns locais o acumulado passou de 400mm desde o último dia 3 de outubro. “O solo perde a capacidade de absorver essa água e isso provoca uma instabilidade muito grande. Então as pessoas que moram em cidades de toda Santa Catarina, que estão em condição de risco por estar morando em encostas e que estão frequentando esses lugares, o risco é elevadíssimo para este momento. Isso pode resultar num grande deslizamento e provocar muitas mortes”, alerta.

A equipe de Geologia da Defesa Civil emitiu um alerta para deslizamentos dividindo o estado em áreas conforme o risco:

Risco MUITO ALTO para deslizamentos: Municípios do Planalto Norte, Alto e Médio Vale do Itajaí e Planalto Sul.

Risco ALTO para deslizamentos: Regiões do Oeste e Meio Oeste principalmente áreas em divisa com o Rio Grande do Sul e todo litoral de Santa Catarina e parte da Grande Florianópolis.

O gerente Territorial e Urbano da Defesa Civil, Matheus Klein Flach, explica que o momento é de reforçar a atenção para sinais de deslizamentos: “A gente tem que aguardar agora esse solo encharcado diminuir. A gente espera chuvas ainda para os próximos dias então tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu peço pra que todo mundo fique de olho nesses sinais de deslizamentos como rachaduras nos solos, nas paredes das casas, além de água vertendo no solo, postes e muros inclinados. Se avistar alguma dessas situações que procure a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e busque locais seguros”, disse o geólogo.

A lista de sinais de deslizamentos divulgada pela defesa civil inclui os seguintes fatores:

Se há inclinação de cercas, muros, postes e árvores;

Aparecimento de água e protuberâncias na base da encosta;

Sons incomuns, como árvores quebrando e estalos na encosta

Rachaduras ou fendas em encostas;

Rachaduras novas nas paredes;

Portas ou janelas empenarem ou emperrarem de repente;

Muros e paredes estufadas;

Estalos;

Águas mais barrentas que o normal.

