Comércio de São Joaquim se prepara para fechar as portas por 7 dias

Em uma decisão inédita e histórica, o comércio de São Joaquim se prepara para fechar suas portas por 7 dias a partir do meio-dia de hoje (18), devido a um decreto governamental que determinou o fechamento de todos os comércios, restaurantes e hotéis em geral ocosionado pela pandemia do Coronavírus que se alastra por todo o globo.

Somente serviços essenciais como mercados e farmácias ficarão ainda disponíveis para a população.

A CDL de São Joaquim, seguindo orientações da FCDL/SC, está monitorando as informações e a evolução da pandemia por COVID-19 junto às autoridades sanitárias e respeitando as decisões dos poderes municipais e estaduais. Desta forma, orienta que o decreto Nº 515, assinado pelo Governador Carlos Moisés em 17 de março de 2020, seja respeitado em sua totalidade. De acordo com as determinações do estado, * a partir de hoje* as atividades de serviço privado não essenciais e comércio em geral estão suspensas por 7 dias.

No bancos de São Joaquim, a situação ainda é duvidosa, conversando com vários funcionários eles responderam que ainda não foram orientados sobre o que devem fazer. Portanto, os bancos continuarão abertos na data de hoje. Algumas Agências Bancárias estão atendendo pessoas em pequenos grupos, funcionários de máscara, nas portas organizam as filas.

O município tanto poder público judiciário, legislativo, comércio em geral estão todos evitando qualquer tipo de aglomeração.