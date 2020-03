Primeira paciente a contrair Coronavírus na Serra Catarinense está curada

Professora Cristina Yamaguchi está curada deu um entrevista exclusiva ao Site do Barão na cidade de Lages.

De acordo com protocolo do Ministério da Saúde, os casos positivados de Covid-19 continuam na estatística como foi a situação de uma paciente de Lages, que felizmente está curada e em sua residência

A professora Dra. Cristina Keiko Yamaguchi deu alta e publicou foto nesta segunda-feira (30/03) em sua residência, junto com seu esposo. Os agradecimentos são muitos, disse ela, principalmente as orações que pediam o seu pronto restabelecimento.

A professora diz que o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres foi muito cuidadoso e amparou em todo processo. Cada médico (a), enfermeiro(a), técnico(a) de enfermagem e pessoal de apoio, teve um papel fundamental na minha recuperação física e emocional.

De acordo com informações do Gabinete de Acompanhamento, a paciente teve alta hospitalar e está em recuperação domiciliar, o que resultou em mudança na estatística dos casos em Lages.

“Não tenho propriedade científica suficiente para afirmar se o Isolamento Social como está sendo realizado é a forma mais correta. Mas, posso dizer que o isolamento é fundamental nesse momento. Todo cuidado de higiene, de contato e de contaminação deve ser realizado.

O pior inimigo é aquele que não conseguimos enxergar e enfrentar de frente.

Como se trata de um vírus devastador e violento, precisamos estar muito atento às regras de higiene. JAMAIS coloque suas mãos no rosto, não passe suas mãos nos olhos ou na boca”, complementa a professora Cristina Yamaguchi, que destaca ainda:

As mãos, são as maiores fontes de contaminação do COVID-19.