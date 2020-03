São Joaquim terá vacinação contra GRIPE no estilo DRIVE THRU

A Secretaria de Saúde de São Joaquim, informou na noite desta terça-feira (31) que a cidade recebeu mais doses de vacina contra a Gripe e dará prosseguimento a campanha da Vacinação 2020 que foi antecipada devido a Pandemia do Coronavírus.

A partir desta quarta-feira (01) os Postos de Saúde do Centro 2 (Próximo ao Mercado Nunes), CAIC e Jardim Bandeira estarão atuando com a vacinação no modelo DRIVE THRU (modelo adotado para que as pessoas recebam a vacina sem precisar sair do carro).

São Joaquim recebeu doses da vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e vírus do tipo B.

A vacinação ocorre das 8h30min ás 11h30min e das 13h30min ás 16h30min enquanto houver a vacina, já que o Ministério da Saúde está distribuindo as doses de forma limitada aos municípios.

De acordo com a Secretária da Saúde, a vacina desta quarta-feira (01) será destinada a idosos de 60 anos e profissionais da Saúde. Os acamados também receberão a as doses da vacina no seguinte critério, de acordo com os cadastros já efetuados pela equipe da saúde:

Quarta-Feira 01/04 – Santa Paulina

Quinta-Feira 02/04 – Martorano e Pradinho

Sexta-Feira 03/04 – CAIC

Segunda-feira 06/04 – Nossa Senhora Aparecida.