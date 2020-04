São Joaquim reinicia nesta sexta a vacinação contra GRIPE no estilo DRIVE THRU

Nesta sexta-feira (17) que a cidade de São Joaquim dará prosseguimento a campanha da vacinação contra a gripe H1n1, já que o município recebeu mais doses de vacina da campanha que foi antecipada devido a Pandemia do Coronavírus.

A partir desta sexta-feira (17) os Postos de Saúde do Centro 2 (Próximo ao Mercado Nunes), CAIC e Jardim Bandeira estarão atuando com a vacinação no modelo DRIVE THRU (modelo adotado para que as pessoas recebam a vacina sem precisar sair do carro).

Será aplicado as doses da vacina trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e vírus do tipo B.

A vacinação ocorre das 9 as 11:30 e das 13:30 as 16:30 enquanto houver a vacina, já que o Ministério da Saúde está distribuindo as doses de forma limitada aos municípios.

Ainda é válido lembrar que a vacina contra a gripe não imuniza a população contra o coronavírus, mas é uma estratégia do governo federal para ajudar no diagnóstico do Covid-19, porque os sintomas das duas doenças são parecidos.

COMO VAI FUNCIONAR EM SÃO JOAQUIM:

Idosos:

Comparecer portando documento com foto (ex: identidade, carteira de motorista, ou outro documento oficial).

Não será necessário cartão do SUS.

Procure estes Postos de Saúde:

Posto de Saúde Araucária – Centro 2 (Próximo ao Mercado Nunes).

Posto de Saúde Girassol – Jardim Bandeira.

Posto de Saúde CAIC – Jardim Minuano

Vacinação de ROTINA de crianças e adolescentes

Posto de Saúde Flor de Macieira Bairro Martorano a partir de quarta-feira da próxima semana dás 8h as 12h e das 13h as 17h.

Veja quem pode se Vacinar:

Já os motoristas devem apresentar: