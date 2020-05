Cientistas descobrem anticorpo que neutraliza o coronavírus em laboratório

O surgimento do novo SARS-CoV-2 do coronavírus humano em Wuhan, China, causou uma epidemia mundial de doença respiratória (COVID-19). Atualmente, faltam vacinas e terapêuticas direcionadas para o tratamento desta doença.

Mas um grupo de Cientistas da Universidade de Utrecht, do Erasmus Medical Center e do Harbor BioMed publicaram nesta segunda-feira (4) a descoberta de um anticorpo monoclonal humano que neutraliza SARS-CoV-2 (e SARS-CoV) na cultura de células. Este anticorpo neutralizante cruzado tem como alvo um epítopo comunitário sobre esses vírus e pode oferecer potencial para prevenção e tratamento de COVID-19.

Os cientistas criaram um anticorpo monoclonal que pode derrotar o novo coronavírus no laboratório, um passo inicial, porém promissor, para encontrar tratamentos e conter a propagação da pandemia.

O anticorpo experimental neutralizou o vírus em culturas de células. Enquanto isso está no início do processo de desenvolvimento de drogas – antes das pesquisas com animais e testes em humanos – o anticorpo pode ajudar a prevenir ou tratar o Covid-19 e doenças relacionadas no futuro, sozinho ou em uma combinação de drogas, de acordo com um estudo publicado segunda-feira na a revista Nature Communications.

Mais pesquisas são necessárias para verificar se os resultados são confirmados em um ambiente clínico e com que precisão o anticorpo derrota o vírus, escreveram Berend-Jan Bosch, da Universidade de Utrecht, na Holanda, e colegas.

O anticorpo conhecido como 47D11 tem como alvo a proteína spike que dá ao novo coronavírus uma forma de coroa e permite que ele entre nas células humanas. Nos experimentos de Utrecht, ele não apenas derrotou o vírus responsável pelo Covid-19, mas também um primo equipado com proteínas de pico semelhantes, que causam a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).

Anticorpos monoclonais são proteínas criadas em laboratório que se assemelham às versões naturais que o corpo cria para combater bactérias e vírus. Altamente potentes, eles segmentam exatamente um site em um vírus. Nesse caso, os cientistas usaram camundongos geneticamente modificados para produzir anticorpos diferentes para as proteínas de pico dos coronavírus. Após um processo de triagem subsequente, 47D11 emergiu como mostrando atividade neutralizante. Os pesquisadores então reformataram esse anticorpo para criar uma versão totalmente humana, de acordo com o artigo.

“Anticorpos monoclonais direcionados a locais vulneráveis ​​nas proteínas da superfície viral são cada vez mais reconhecidos como uma classe promissora de medicamentos contra doenças infecciosas e demonstraram eficácia terapêutica para vários vírus”, escreveram Bosch e colegas.

Os anticorpos monoclonais já provocaram uma revolução no tratamento do câncer, com medicamentos como Merck & Co.Keytruda e Roche Holding AGHerceptin está se tornando um dos mais vendidos do mundo. AbbVie Inc.O tratamento da inflamação de grande sucesso Humira também faz parte da família de anticorpos monoclonais.

Duas dessas terapias de anticorpos são promissoras contra o Ebola . Empresas comoRegeneron Pharmaceuticals Inc. são também trabalhando em possíveis tratamentos de anticorpos para o coronavírus.