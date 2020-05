Campanha “Pela Saúde do Povo Joaquinense” entregou doações ao Hospital de São Joaquim

De 15 a 30 de Abril de 2020 aconteceu no município de São Joaquim/SC uma campanha de arrecadação intitulada como “Pela Saúde do Povo Joaquinense”.

O objetivo da campanha era arrecadar recursos financeiros e insumos para que o Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus pudesse produzir EPIs para seus colaboradores.

Com o apoio da CDL São Joaquim, ACISJO e Radio Difusora, e através da parceria com a Isabella Paim, a DuCorre Produção de Eventos encabeçou a campanha e conseguiu arrecadar R$ 4.589,20 e diversos materiais como linhas, elásticos e tecidos.

Através do recurso financeiro arrecadado, foi comprado:

270m TNT

500m elástico

15 linhas tipo overloque

20 linhas tipo simples

100m tecido hospitalar

166m de plástico hospitalar

As doações de materiais renderam:

Linhas: 91 linhas simples 480 linhas pequenas 09 linhas overloque 17 carretéis

Elásticos: 130m de elástico largo 400m estreito elástico

TNT: 01 rolo de 50m

Peças de Tecidos: 26 peças de diversos tecidos

Retalhos: 05 sacos grandes de retalhos

Doações Prontas: 01 lençol para cama de casal 02 fronhas para travesseiros 18 toucas 12 máscaras higienizadas e embaladas



Todo o material arrecadado e comprado foi entregue ao Hospital no dia 13 de Abril de 2020, e permitirá que a costureira e as voluntárias do hospital produzam aproximadamente:

38 conjuntos de jaleco e calça;

52 macacões impermeáveis;

280 toucas e

245 máscaras.

Aos doadores nosso agradecimento:

RELAÇÃO DE DOADORES Anita Ramos Auto Posto Portal Camila Dutra Corrêa Dalva de Betio Dinara Dutra Edite Martins Emely Iida Ernani Dutra Fernanda Goss Fontanella Gustavo Campos Zapelini João Flores José Rogério Antunes José Telmo Arruda Souza Julia Fontanella e Família Léa Dutra Corrêa Lenaine Lojão 2000 Mahalo Poke Marcelo Cruz de Liz Marciano Bittencourt Marco Antonio Souza Arruda Maria Adriana Pereira Maria Aparecida Nunes Pereira Mariana Rosa Chiodeli Mariúcia de Martin Mateus Lapolli Brighenti Mauro Dutra Murilo Córdova Flores Paola Bez Paula Couto Duarte Pinheiro Regina Kieko Outuki Sálvio Pereira Sebastião Alano Sérgio Satoshi Mochizuki Silvia Lemos Souvenirs da Serra The Zorden Produções Artísticas Vera Lúcia Guimarães Vinícius Guimarães Wilson Dutra Wilson Wamerlati Dutra

Houveram também diversas doações anônimas, a esses anjos que não se identificaram, nossa imensa gratidão também!

Doações ainda podem ser feitas diretamente ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, para mais informações de como proceder entre em contato através do fone (49) 3233-0011 com Agna.

Os idealizadores da campanha agradecem mais uma vez os parceiros CDL, ACISJO, Rádio Difusora, Isabella Paim, Thuisa Stache Fotografia que viabilizaram a campanha e principalmente a todos os doadores que atenderam nosso chamado e fizeram sua parte nesta campanha que visa o bem de todos os joaquinenses!