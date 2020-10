Sintomas da fibromialgia, doença que causa dor insuportável e incapacitante

Muito se ouve falar em fibromialgia, você sabe o que é essa doença? Os pacientes que sofrem desse mal reclamam de dores insuportáveis nos músculos, mas não é só isso que a fibromialgia causa no organismo do portador.

Acompanhe a leitura aqui abaixo e entenda um pouco mais sobre essa patologia que tem sido diagnosticada com mais frequência a cada ano.

Então vamos lá! De acordo com o Dr. Drauzio Varella, a fibromialgia se caracteriza por dor crônica em vários pontos do corpo, principalmente nos músculos, nas articulações e nos tendões, e além disso, causam alterações na qualidade de vida de um modo geral, como falta de memória, ausência do sono, fadiga, mal-estar, alterações no humor, entre outros.

Como você pode ver na imagem acima, essa dor crônica e angustiante vai se espalhando e ramificando por várias parte do corpo, esse inclusive é o meio de diagnóstico, pois o portador da doença sofre com dores pelo corpo todo por vários meses, acompanhado de formigamento e queimação no local da dor.Tudo isso porque a fibromialgia causa dor insuportável e incapacitante. Está ligada diretamente ao funcionamento do sistema nervoso central, e mesmo podendo ocorrer em idosos, crianças e adolescentes, o maior alvo são as mulheres na faixa etária de 35 a 50 anos, elas correspondem a 90% dos casos.

Em caso de dor intensa ou dos sintomas que estão listados ao final desta pauta, ou até mesmo se você se identificar com os sinais mencionados acima, procure ajuda médica imediatamente, somente um especialista pode fechar o diagnóstico e receitar o tratamento correto.

Agora confira aqui abaixo os 12 sintomas listados como sendo os mais comuns da fibromialgia:

Dor forte e persistenteDificuldades para pegar no sonoIrritação no intestinoBoca seca e amargaMal-estarDificuldade para se concentrarUrina soltaDistúrbios psicológicosMau humorCefaleiaMoleza no corpoAumento do estresse

Informações Drauzio Varella via uol.com.br