SC começa a distribuir nova remessa da vacina CoronaVac nesta terça-feira

Mais de 71 mil novas doses serão enviados para completar o ciclo de imunização da população que recebeu a primeira aplicação no início de janeiro.

O governo de Santa Catarina começa a distribuir na manhã desta terça-feira (2) mais de 71 mil novas doses CoronaVac aos municípios para a segunda aplicação. Os imunizantes serão enviados para as 17 unidades de Vigilância Epidemiológica descentralizadas espalhadas pelo estado.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a nova remessa será usada para completar o ciclo de imunização da população que recebeu a primeira dose da vacina no início de janeiro. Duas aplicações são necessárias, com um intervalo de 15 dias entre elas.

A primeira dose começou a ser aplicada no dia 18 de janeiro, após a chegada de 144 mil doses. Até o dia 26 de janeiro, 48,7 mil pessoas tinham sido vacinadas contra o coronavírus no estado, segundo dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

Logística

O envio das cargas começa na manhã desta terça com escolta feita pelas forças de segurança do estado. Para as centrais mais distantes, as vacinas serão levadas por via aérea. Nas regiões próximas, as doses serão levadas por terra.

As doses serão enviadas para as unidades da Vigilância Epidemiológica da Grande Florianópolis, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó, Criciúma, Araranguá, Mafra, Lages, Rio do Sul e São Miguel do Oeste. Depois devem ser encaminhadas para os outros municípios.

No Oeste, a aeronave do Corpo de Bombeiros fará o transporte das doses de vacina. O Arcanjo 2 sairá do Batalhão de Operações Aéreas de Florianópolis com destino a Joaçaba, Xanxerê, Videira, Concórdia e Chapecó, São Miguel do Oeste.

Covid-19 em SC

Santa Catarina chegou a 578.550 casos confirmados de Covid-19, com 6.363 mortes. Os números foram divulgados em boletim do governo do estado no início da noite de segunda-feira (1º).

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública geral baixou para 72,47%. No domingo (31), era de 73,8%. Porém, a situação no Oeste continua preocupante, com 97,06% dos leitos do Sistema Único de Saúde ocupados na região.

Taxa de ocupação de leitos de UTI da rede pública por região catarinense — Foto: Reprodução/SES Leitos

Covid-19 em janeiro

Em janeiro, Santa Catarina teve 84.232 novos casos e 1.072 novas mortes por Covid-19, destacou o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense (Necat), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Por várias semanas, o estado registrou uma média semanal móvel de casos ao redor de 4.500/dia e uma média semanal móvel de óbitos ao redor de 50 mortes por dia.

Com informações G1