Vacinação em SC: Começa a distribuição de mais 42,5 mil doses contra Covid-19 às centrais regionais

A Secretaria de Saúde (SES) de Santa Catarina, com o apoio das forças de segurança, iniciou nesta segunda-feira, 8, a distribuição de mais 42,5 mil doses da CoronaVac contra o novo coronavírus. O imunizante, para aplicação da primeira dose, está sendo enviado para as 17 unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVES) de SC: Grande Florianópolis, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Joinville, Jaraguá do Sul, Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó, Criciúma, Araranguá, Mafra, Lages, Rio do Sul e São Miguel do Oeste.

As vacinas começaram a sair da Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC), em São José, às 6h30. As doses estão sendo encaminhadas via terrestre para as centrais de Tubarão, Araranguá, Criciúma, Lages e Rio do Sul. Por volta das 7h30, a aeronave do Corpo de Bombeiros decolou para a região Oeste com destino às unidades de Videira, Joaçaba, Concórdia, Xanxerê, Chapecó e São Miguel do Oeste. A previsão é que todas as doses cheguem até o meio-dia. As unidades da Grande Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Blumenau e Itajaí farão a retirada na própria central estadual. Além do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a operação conta com o apoio das forças de segurança que realizam as escoltas.

O superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário, destaca a agilidade com que o Estado tem conseguido realizar a distribuição. “Mais uma vez, em um trabalho conjunto, vamos conseguir fazer a distribuição de todas as doses para as centrais regionais em um curto intervalo de tempo e iniciar o quanto antes a vacinação dos idosos com 90 anos ou mais”, afirma o superintendente.

Confira o quantitativo de doses enviado para cada central regional

Araranguá: 1.290

Blumenau: 4.480

Chapecó: 2.940

Concórdia: 1.010

Criciúma: 2.470

Grande Florianópolis: 9.520

Itajaí: 3.180

Jaraguá do Sul: 850

Joaçaba: 1.770

Joinville: 2.540

Lages: 1.860

Mafra: 1.670

Rio do Sul: 2.280

São Miguel do Oeste: 1.180

Tubarão: 2.580

Videira: 2.000

Xanxerê: 880

Total: 42.500

Chegada da remessa com 85 mil doses ocorreu no domingo, 7

Conforme previsto, o lote com 85 mil doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac, chegou ao aeroporto, em Florianópolis, às 14h30 de domingo, 7. Do aeroporto, as vacinas seguiram para Central Estadual de Rede de Frio onde foi feita a recepção das doses, conferência, separação e organização da logística de distribuição.

Apenas metade das doses recebidas (42.500) foram encaminhadas às centrais regionais para dar início a uma nova fase da campanha de vacinação. Desta vez, contemplando os idosos com 90 anos ou mais de idade, além de dar continuidade à vacinação dos trabalhadores de saúde. A outra metade permanece armazenada para garantir a aplicação da segunda dose (D2) nos grupos prioritários.

Doses recebidas

Com mais essa remessa de vacinas, Santa Catarina chegou a 298.140 doses recebidas. As doses foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao estado nesta ordem:

18.01.2021 – 144.040 doses Butantan/CoronaVac – Distribuído (D1: 19/01 e D2: 02/02)

24.01.2021 – 47.500 doses Oxford/Astrazeneca – Distribuído (D1: 25/01)

25.01.2021 – 21.600 doses Butantan/CoronaVac – Distribuído metade (D1: 02/02)

07.02.2021 – 85.000 doses Butantan/CoronaVac – Distribuído metade (D1: 08/02)

D1: Primeira Dose/ D2: Segunda Dose

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde