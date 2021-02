Coronavírus em SC: Santa Catarina recebe confirmação de caso importado de nova variante do vírus

O Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu a confirmação nesta quinta-feira, 11, de um caso de Covid-19 pela variante P.1 do vírus SARS-CoV-2, que circula em Manaus/AM. O caso é de um paciente residente de Joinville, 55 anos, com histórico de viagem para a capital amazonense e que retornou dia 16 de janeiro a Santa Catarina.

No retorno à residência, em Joinville, apresentou falta de ar, procurando uma unidade de saúde para atendimento. A amostra para realização de exame RT-PCR foi coletada no dia 17 de janeiro, com confirmação do Lacen/SC no dia seguinte. O paciente apresentou quadro moderado, porém ficou internado no Hospital Bethesda, em Joinville, em isolamento, e evoluiu bem.

Seguindo o protocolo para investigação genômica da Covid-19, a amostra foi encaminhada pelo Lacen/SC para a Fiocruz para sequenciamento genético, por se tratar de paciente com histórico de deslocamento para região com identificação de nova variante do vírus . A orientação consta na Nota Informativa nº001/2021 – DIVE/LACEN/SUV/SES/SC.

A SES e a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville reiteram que, conforme resultados preliminares da investigação epidemiológica conduzida pela equipe de vigilância local, até o momento trata-se de um caso importado de infecção pelo variante P.1 do Vírus SARS-CoV-2, com local provável de transmissão na cidade de Manaus/AM. Não há indícios, até o momento, de transmissão comunitária da variante P.1 no município de Joinville.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES