A CONTA CHEGOU: DESRESPEITO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS CAUSA O COLAPSO NA SAÚDE DE LAGES.



O Hospital Nossa Senhora dos Prazeres comunica que está com todos os leitos de UTI e enfermaria lotados (tanto para pacientes covid ou geral), centro cirúrgico e enfermaria de clínicas, TUDO ABSOLUTAMENTE LOTADO.



Pacientes graves aguardam leito em nosso hospital. Não temos mais condições de receber um paciente sequer.

.

Infelizmente, a conta chegou. Atos irresponsáveis como negar a gravidade do vírus, festas, aglomerações, falta de cuidados com higiene e o não uso de máscara resultaram no avanço da doença.

.

O coronavírus está em toda parte e É SUA OBRIGAÇÃO fazer tudo que está ao seu alcance para não se contaminar e não contaminar as pessoas que estão no seu entorno.

.

Por isso, mesmo cansados e desgastados, pedimos encarecidamente: PROTEJA-SE, USE MÁSCARA, USE ÁLCOOL EM GEL E NÃO FAÇA AGLOMERAÇÕES. Ninguém está livre de contrair o vírus ou ter uma pessoa próxima contaminada. E a probabilidade de não conseguir um tratamento adequado e o risco de morte nunca foram tão altos. Por isso, mais uma vez frisamos: é hora de triplicar os cuidados.

.

Quanto menos contaminados, menos pessoas precisarão de hospitalização e a situação, aos poucos, pode normalizar.

Informações Hospital Nossa Senhora dos Prazeres