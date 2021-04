Santa Catarina vacina mais de 80 mil pessoas contra gripe em uma semana

A Campanha de Vacinação contra a gripe completa nesta segunda-feira, 19, uma semana. Neste período, Santa Catarina aplicou mais de 80 mil doses nos grupos prioritários, sendo a maior parte em crianças entre seis meses e menos de seis anos (64 mil).

“Estamos tendo que conciliar duas campanhas de vacinação ao mesmo tempo, a da Covid-19 e a da Gripe, o que tem demandado bastante esforço dos municípios na aplicação de doses. Ainda assim, os resultados têm sido positivos”, explica João Augusto Brancher Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC).

Para ter acesso aos dados detalhados de vacinação contra a gripe em Santa Catarina, acesse o Painel Influenza 2021 do Ministério da Saúde. Os dados da vacinação contra a gripe são atualizados constantemente. Os números informados acima foram consultados às 14h, desta segunda-feira, 19 de abril.

Vacinação dos trabalhadores de saúde começou nesta segunda

Os trabalhadores de saúde começaram a ser vacinados nesta segunda, 19. Esses profissionais também fazem parte da primeira etapa da Campanha de Vacinação contra a gripe. Porém, devido ao quantitativo de doses que o estado recebeu inicialmente, 226 mil, a vacinação desses profissionais ainda não havia começado.

Com a chegada de 178,2 mil novas doses contra a gripe no fim da semana passada, foi possível dar início a vacinação deste grupo. Essas novas doses foram distribuídas para as centrais regionais na última sexta-feira, 16, junto com as vacinas contra a Covid-19.

Com mais esse lote, Santa Catarina soma um total de 404,2 mil doses recebidas da vacina contra a gripe, todas distribuídas aos municípios catarinenses.

Vacinação contra a gripe será dividida em três etapas

A Campanha de Vacinação contra a gripe será realizada por grupos prioritários e ocorrerá em três etapas:

– Primeira etapa (12/04 a 10/05): crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde;

– Segunda etapa (11/05 a 08/06): idosos com 60 anos e mais; e professores das escolas públicas e privadas;

– Terceira etapa (09/06 a 09/07): pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento, forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A população dos grupos prioritários é de 2.758.305 milhões de pessoas em Santa Catarina. A meta é vacinar, ao menos, 90% desse total.

Importante ressaltar que para quem faz parte dos grupos prioritários da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 e contra a influenza, a prioridade da vacinação é para a vacina contra o novo coronavírus.

“As pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 devem respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe”, explica Arieli Schiessl Fialho, gerente de imunização da Dive/SC.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde