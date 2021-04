Vacinação em SC: 1.463.434 doses contra a Covid-19 foram aplicadas no estado 

O Balanço Parcial de vacinação contra a Covid-19 divulgado nesta sexta-feira, 23, mostra que o estado aplicou um total de 1.463.434 doses da vacina contra a Covid-19 na população dos grupos prioritários. Do total, 990.324 foram da primeira dose (D1) e 473.110 da segunda (D2). Em um comparativo com o boletim de doses divulgado na quarta-feira, 21, houve um aumento de 136.547 no número de doses aplicadas.



>>> Confira aqui o Balanço Parcial atualizado da vacinação por municípios

Os grupos prioritários que já iniciaram a vacinação são trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência e idosos institucionalizados, indígenas, quilombolas, idosos com 60 anos ou mais e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Os dados são do Balanço Parcial de Vacinação contra a Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os dados são fornecidos pelos municípios catarinenses e compilados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

Doses que chegaram nesta sexta já estão sendo distribuídas

Todas as 129.750 doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram ao estado na manhã desta sexta-feira, 23, já estão sendo distribuídas. São 105.750 doses do laboratório AstraZeneca/Fiocruz e 24 mil doses do laboratório Sinovac/Butantan.

Das 105.750 doses do laboratório AstraZeneca/Fiocruz recebidas, 58.250 serão para a aplicação da D1 nos idosos com idade entre 60 e 64 anos e 47.500 para aplicação da dose D2 nos trabalhadores de saúde. Já as 24 mil doses do laboratório Sinovac/Butantan serão para a aplicação da segunda dose nos idosos entre 65 e 74 anos e nos trabalhadores de saúde.

>>> Confira as orientações da SES às Secretarias Municipais de Saúde

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde