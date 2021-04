Saúde inclui grávidas e puérperas em grupo prioritário da vacinação contra Covid

O Ministério da Saúde enviou, nesta última segunda-feira (26), uma nota técnica orientando que todas as grávidas e puérperas sejam colocadas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. No dia 15 de março, o governo já havia incluído as gestantes com comorbidades no grupo prioritário.

O governo federal disse ainda que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes que podem agravar os quadros de Covid-19.

“Neste momento, é altamente provável que o perfil de risco verus benefício na vacinação das gestantes seja favorável. Portanto, o Programa Nacional de Imunizações (…) decidiu por recomendar a vacinação contra a Covid-19 de todas as gestantes e puérperas e incluí-las nos grupos prioritários para vacinação”, diz a nota da pasta.

Critérios

O Ministério da Saúde ressaltou que, na atual etapa da campanha, o foco é a vacinação de pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência. Por isso, o governo apresentou os seguintes critérios e fases para priorizar a vacinação.

Com informações ig